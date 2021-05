SEOUL - Aktor Na In Woo akan menjadi cameo dalam drama At a Distance Spring is Green. Dalam foto teaser yang dirilis KBS 2TV, dia akan berperan sebagai Yeo Joon Wan, kakak laki-laki karakter utama, Yeo Joon (Park Ji Hoon).

Dia digambarkan sebagai pria jenius dengan julukan ‘penerima gelar doktor termuda’ dan ‘profesor termuda’ di Korea Selatan. Meski begitu, Yeo Joon Wan tampak tak bahagia dengan hidupnya.

Sebagai kakak beradik, Yeo Joon Wan dan Yeo Joon memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari teaser tersebut, penonton dapat menantikan rahasia di balik kakak beradik ini.

“Na In Woo sebelumnya membintangi River Where the Moon Rises dan membuktikan aktingnya sebagai pemeran utama. Dengan penampilan khususnya, dia akan membuat kami jauh lebih menyenangkan untuk ditonton,” ujar produser drama itu seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (15/5/2021).

Sang produser menambahkan, “Penonton layak menantikan chemistry Park Ji Hoon dan Na In Woo sebagai kakak adik dalam drama ini. Selain itu, kisah Yeo Joon Wan yang kaya dan cerdas namun tak bahagia juga menarik untuk dinantikan.”

Drama At a Distance Spring is Green berkisah tentang perjuangan Yeo Joon, seorang mahasiswa jurusan bisnis yang harus menghadapi kerasnya realita hidup. Dia berasal dari keluarga berada dan menyimpan luka batin. Yeo Joon kemudian bertemu dengan Kim So Bin (Kang Min Ah), seorang mahasiswa yang bekerja keras untuk mencapai impiannya. Rencananya, KBS 2TV akan mulai menayangkan drama ini pada 14 Juni 2021, pukul 21.30 KST.*