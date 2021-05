SEOUL - Baeksang Arts Awards telah rampung digelar pada Kamis (13/5/2021) malam. Sederet aktor ternama Korea terlihat menghadiri acara yang memberikan penghargaan tertinggi untuk insan televisi, film, dan teater tersebut.

Dipandu Shin Dong Yup dan Bae Suzy, perhelatan Baeksang Arts Awards tahun ini digelar di KINTEX Hall, Ilsan, Korea Selatan. Trofi hadiah utama diberikan kepada film The Book Fish, sementara Yoo Jae Suk membawa pulang hadiah utama untuk kategori televisi.

Tak hanya itu, variety show How Do You Play? yang dibintangi Yoo Jae Suk juga terpilih sebagai Program Variety Show Terbaik. Drama Beyond Evil memenangkan kategori Drama Terbaik, Skenario Terbaik, dan Aktor Terbaik untuk Shin Ha Kyun.

Sementara aktris The Penthouse, Kim So Yeon membawa pulang trofi Aktris Terbaik. Dalam kategori film, Yoo Ah In memenangkan Aktor Terbaik lewat film Voice of Silence dan Jeon Jong Seo meraih trofi Aktris Terbaik untuk film The Call.

Berikut daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 2021 seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/5/2021).

TELEVISI

Hadiah Utama: Yoo Jae Suk

Drama Terbaik: Beyond Evil

Sutradara Terbaik: Kim Chul Gyu (Flower of Evil)

Skenario Terbaik: Beyond Evil (Kim Soo Jin)

Pengarah Seni Terbaik: Cho Sang Kyung (It’s Okay to Not Be Okay)

Aktor Terbaik: Shin Ha Kyun (Beyond Evil)

Aktris Terbaik: Kim So Yeon (The Penthouse)

Aktor Pendukung Terbaik: Oh Jung Se (It’s Okay to Not Be Okay)

Aktris Pendukung Terbaik: Yeom Hye Ran (The Uncanny Counter)

Aktor Pendatang Baru Terbaik: Lee Do Hyun (18 Again)

Aktris Pendatang Baru Terbaik: Park Ju Hyun (Extracurricular)

Entertainer Pria Terbaik: Lee Seung Gi

Entertainer Wanita Terbaik: Jang Do Yeon

Program Variety Show Terbaik: How Do You Play?

Program Pendidikan Terbaik: Archive Project-Modern Korea 2

TikTok Popularity Award: Kim Seon Ho (Start-Up), Seo Ye Ji (It’s Okay to Not Be Okay)

FILM

Hadiah Utama: The Book of Fish

Film Terbaik: Samjin Company English Class

Sutradara Terbaik: Hong Eui Jeong (Voice of Silence)

Aktor Terbaik: Yoo Ah In (Voice of Silence)

Aktris Terbaik: Jeon Jong Seo (The Call)

Aktor Pendukung Terbaik: Park Jung Min (Deliver Us from Evil)

Aktris Pendukung Terbaik: Kim Sun Young (Three Sisters)

Aktor Pendatang Baru Terbaik: Hong Kyung (Innocence)

Aktris Pendatang Baru Terbaik: Choi Jung Woon (Moving On)

Sutradara Pendatang Baru Terbaik: Yoon Dan Bi (Moving On)

Skenario Terbaik: The Day I Died: Unclosed Case (Park Ji Wan)

Pengarah Seni Terbaik: Space Sweepers (Jung Sung Jin dan Jung Chul Min)

TEATER

Pertunjukan Terbaik: We Are (Not) a Joke

Aktor Terbaik: Choi Soon Jin (We Are (Not) a Joke)

Aktris Terbaik: Lee Bong Ryeon (Hamlet)*