SEOUL - Baeksang Arts Awards ke-58 rampung digelar di Korea International Exhibition Center (Kintex), Ilsan, pada 6 Mei 2022. Untuk kelima kalinya, Shin Dong Yup, Bae Suzy, dan Park Bo Gum dipercaya untuk memandu acara tersebut. .

Penghargaan utama alias Baeksang dalam kategori film diraih oleh Ryu Seung Wan, sutradara Escape from Mogadishu. Proyek tersebut juga memenangkan penghargaan Film Terbaik.

Sol Kyung Gu dari King Maker membawa pulang piala Aktor Terbaik. Sementara Lee Hye Young membawa pulang trofi Aktris Terbaik atas aktingnya dalam In Front of Your Face.

Di kategori televisi, trofi Baeksang jatuh pada Squid Game. Hwang Dong Hyuk dan Jung Jae Il dari serial itu juga memenangkan penghargaan kategori Sutradara Terbaik dan Art Direction Terbaik. Sedangkan kategori Drama Terbaik diraih oleh serial D.P.

Aktor D.P: Jo Hyun Chul dan Goo Kyo Hwan masing-masing memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik dan Aktor Pendatang Baru Terbaik. Sedangkan kategori Aktor TV Terbaik dimenangkan oleh Lee Junho (The Red Sleeve) dan Kim Tae Ri (Twenty Five, Twenty One).

Berikut adalah daftar para pemenang Baeksang Arts Awards 2022: KATEGORI TELEVISI 1.Baeksang/Penghargaan Utama: Squid Game 2.Drama Terbaik: D.P 3.Program Variety Show Terbaik: Street Woman Fighter 4.Program Edukasi Terbaik: Documentary Insight National Team 5.Sutradara Terbaik: Hwang Dong Hyuk (Squid Game) 6.Aktor Terbaik: Lee Junho (The Red Sleeve) 7.Aktris Terbaik: Kim Tae Ri (Twenty Five, Twenty One) 8.Aktor Pendukung Terbaik: Jo Hyun Cul (D.P) 9.Aktris Pendukung Terbaik: Kim Shin Rok (Hellbound) 10.Aktor Pendatang Baru Terbaik: Goo Kyo Hwan (D.P) 11.Aktris Pendatang Baru Terbaik: Kim Hye Joon (Inspector Koo) 12.Entertainer Pria Terbaik: Lee Yong Jin 13.Entertainer Wanita Terbaik: Joo Hyun Young 14.Skenario Terbaik: Kim Min Seok (Juvenile Justice) 15.Art Direction Terbaik: Jung Jae Il (Squid Game) 16.TikTok Popularity Award: Lee Junho (The Red Sleeve), Kim Tae Ri (Twenty Five, Twenty One) KATEGORI FILM 1.Baeksang/Penghargaan Utama: Escape from Mogadishu 2.Film Terbaik: Escape from Mogadishu 3.Sutradara Terbaik: Byun Sung Hyun (King Maker) 4.Sutradara Pendatang Baru Terbaik: Jo Eun Ji (Perhaps Love) 5.Aktor Terbaik: Sok Kyung Gu (King Maker) 6.Aktris Terbaik: Lee Hye Young (In Front of Your Face) 7.Aktor Pendukung Terbaik: Jo Woo Jin (King Maker) 8.Aktris Pendukung Terbaik: Lee Soo Kyung (The Miracle) 9.Aktor Pendatang Baru Terbaik: Lee Hong Nae (Hot Blooded) 10.Aktris Pendatang Baru Terbaik: Lee Yoo Mi (Young Adult Matters) 11.Skenario Terbaik: Jung Ga Young dan Wom Hye Jin (Romance Without Love) 12.Art Direction Terbaik: Choi Young Hwan (Escape from Mogadishu) KATEGORI TEATER 1.Baeksang/Penghargaan Utama: Turkish March 2.Pertunjukan Pendek Terbaik: Kim Mi Ran (This May Be A Failed Story) 3.Aktor Terbaik: Park Wan Gyu 4.Aktris Terbaik: Hwang Soon Mi (Hongpyung Gukjeon)*