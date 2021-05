JAKARTA - Pasukan Israel kepada masyarakat Palestina di wilayah Masjidil Aqsa, rumah-rumah dihancurkan, bahkan warga yang sedang menjalankan shalat harus ikut bubar. Hal ini membuat dunia mengecam perbuatan tersebut.

Hal ini membuat sejumlah selebritis dunia mengecam, serta mengutuk perbuatan tersebut dan meminta agar Palestina dibebaskan serta menghentikan semua serangan yang dilakukan Israel.

Berikut ini beberapa selebritis dunia, yang mengecam perbuatan pasukan Israel menyerang masyarakat Palestina.

1. Bella Hadid

Menggunakan tagar #SaveSheikhJarrah, supermodel Palestina-Amerika Bella Hadid turun ke Instagram untuk memprotes ketidakadilan tersebut. Dia mengatakan tidak bisa mempercayai "kebencian di hati orang-orang" terhadap orang-orang Palestina yang diduduki.

Dalam rangkaian Instagram stories, Bella memposting ulang dan membagikan konten yang menjelaskan rangkaian peristiwa terkini secara detail, yang berlangsung di Syekh Jarrah selama beberapa hari terakhir.

2. Alana Hadid

Di akun Instagramnya sendiri, Alana memposting foto ibu dua anak yang mengungkapkan rasa frustrasinya karena mereka terusir dari rumahnya. Alana terus membagikan hal-hal yang memperlihatkan kekejaman Zionis

Hal ini dilakukannya agar membuat pengikutnya sadar, bahwa Palestina butuh dukungan dan bantuan dari negara-negara.

"Saya merasakan kepedihan nenek moyang saya. Saya menangis untuk mereka. Saya menangis untuk saudara-saudara Palestina saya, di sana sekarang, merasa tidak aman dan takut. Ini harus dihentikan, TIDAK ADA ruang untuk ini di tahun 2021!," Tulisnya.

3. Dua Lipa

Dengan 68,8 juta pengikutnya, Dua Lipa menyoroti kisah-kisah keluarga yang terancam digusur dan membagikan pos lain yang mencakup rincian peristiwa di bawah tajuk 'What Is Happening In Sheikh Jarrah?'.

Mendapatkan rasa hormat dari banyak pendukung Palestina, dia menggambarkan penggusuran sebagai "pembersihan etnis" sambil mendesak dunia untuk "campur tangan dan menghentikan ini."

Dia juga memanggil Presiden AS Joe Biden atas dukungannya untuk Israel saat dia bertanya, "Anda mendukung mereka dalam pemusnahan orang dari rumah mereka?" Katanya.

4. Mark Ruffalo

Melalui akun Twitternya @MarkRuffalo, ia menyerukan dan mengecam perbuatan Zionis. Pemeran Hulk di film Avengers ini juga mendukung pembebasan Palestina.

"1500 orang Palestina menghadapi pengusiran di #Jerusalem. 200 pengunjuk rasa terluka. 9 anak tewas. Sanksi terhadap Afrika Selatan membantu membebaskan orang kulit hitamnya - inilah saatnya sanksi terhadap Israel untuk membebaskan warga Palestina. Bergabunglah dalam panggilan. #SheikhJarrah" tulisnya.