SEOUL - Aktris The World of the Married, Han So Hee digadang-gadang akan menggantikan Seo Ye Ji menjadi pemeran utama wanita drama Island. Terkait kabar tersebut, agensi sang aktris pun buka suara.

“Kabar Han So Hee akan membintangi Island tidak benar. Itu kabar yang tak berdasar,” ujar perwakilan 9AtoEntertainment, agensi yang menaungi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, Kamis (13/5/2021).

Pernyataan senada juga diungkapkan perwakilan Studio Dragon, rumah produksi yang menggarap drama tersebut. “Kami belum menentukan aktris yang akan menjadi pemeran utama wanita dalam Island. Pemberitaan itu tidak benar,” ungkap sumber tersebut.

Seo Ye Ji sebelumnya ditawari untuk berperan sebagai Wo Min Ho, perempuan dari keluarga konglomerat yang menjadi incaran para goblin, makhluk legenda di Korea Selatan. Sementara Island berkisah tentang Pan (Kim Nam Gil) yang membutuhkan perempuan untuk mengakhiri hidup abadinya.

Pan dan Wo Min Ho kemudian akan berkolaborasi dengan seorang pendeta bernama John yang diliputi rasa bersalah karena tak mampu melindungi seorang gadis dari kuasa kegelapan. Drama ini akan memulai produksinya pada musim panas 2021.*

