SEOUL - Aktris Seo Ye Ji kembali menuai kecaman warganet Korea ketika media lokal ramai memberitakan kemungkinan aktris It’s Okay to Not Be Okay itu akan menghadiri Baeksang Arts Awards Show, pada 13 Mei mendatang.

Diskusi terkait kehadiran sang aktris dalam ajang tersebut mencuat setelah dia memenangkan kategori TikTok Popularity Star. Dalam kategori itu dia mengalahkan nama populer lainnya, seperti Shin Hye Sun dan Kim So Hyun.

Tak hanya itu, Seo Ye Ji juga memenangkan kategori Popular Female Actor bersama aktor Kim Seon Ho yang membawa pulang trofi Popular Male Actor. Sayang, kemenangan sang aktris tak mendapat sambutan hangat warganet Korea.

“Ya ampun, tebal muka sekali. Kenapa dia masih berpikir untuk datang ke acara itu dan memperlihatkan wajahnya? Tak tahu malu,” ujar seorang warganet seperti dikutip dari komunitas daring populer Korea, The Qoo.

Lainnya mengatakan, “Seperti Seo Ye Ji, penggemarnya pun sama tak tahu malunya. LOL.” Warganet lainnya mengatakan, “Seharusnya, dia diam saja di rumah. Kenapa dia harus berpikir untuk keluar rumah setelah apa yang terjadi?”

Pada April silam, Seo Ye Ji terseret dalam skandal sikap buruk Kim Jung Hyun saat membintangi drama Time pada 2018. Dia dituding bersikap posesif dan membuat sang aktor tak bisa profesional dalam bekerja. Meski agensinya membantah isu tersebut, namun mereka mengamini Seo Ye Ji dan Kim Jung Hyun berpacaran dan mengonfirmasi semua bukti percakapan yang dirilis Dispatch. Akibat skandal itu Seo Ye Ji akhirnya mundur dari drama Island yang dibintanginya bersama Kim Nam Gil dan Cha Eun Woo. Tak hanya itu, dia juga dipecat dari semua posisinya sebagai brand ambassador sebuah produk.