JAKARTA - Nagita Slavina membuat kata PNS mendadak trending di Twitter dengan lebih dari 10.300 kicauan, pada 11 Mei 2021. Setelah ditelusuri, PNS yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sipil yang awam diketahui selama ini.

PNS yang satu ini merupakan singkatan dari ‘pegawai nagita slavina’. Kata kunci itu mendadak viral karena sekitar 50 pegawai RANS Entertainment mendapatkan hampers istimewa dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

“Ada hampers Lebaran, masing-masing dapat satu ya. Buat yang beruntung, ada tambahan di dalamnya,” ujar Nagita seperti dikutip dari channel YouTube RANS Entertainment.

Setelah dibuka, pegawai mendapatkan pakaian dan uang di dalam tas berwarna merah tersebut. Sementara tambahan yang dimaksud Nagita Slavina adalah sebuah ponsel berbanderol puluhan juta rupiah.

“Alhamdulillah, cuma di RANS isi hampers ada iPhone 12,” ujar salah satu pegawai RANS Entertainment.

Video itu kemudian ramai dikomentari warganet di Twitter. “When I say ‘I want to be PNS’ it means I want to be pegawai Nagita Slavina (Saat aku bilang mau jadi PNS, artinya aku pengin menjadi pegawai Nagita Slavina),” ujar akun @dhelights.

Akun @lulluch mengatakan, “Pegawai Nagita Slavina, level baru dalam pekerjaan impian pencari kerja.” Komentar senada diungkapkan @vdlwlrma, “Satu-satunya PNS yang kuinginkan adalah menjadi pegawai Nagita Slavina.”*

