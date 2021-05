SEOUL - Aktor Jung Hae In dikabarkan memperbaharui kontrak eksklusifnya dengan FNC Entertainment. Hal itu diumumkan agensi yang juga menaungi girl group AOA tersebut, pada Selasa (11/5/2021) pagi.

Ini menandai pembaharuan kontrak kedua sang aktor dengan agensi tersebut setelah debut sebagai aktor. Dia tercatat sebagai salah aktor pertama yang bernaung di bawah agensi tersebut.

“Kami bahagia bisa melanjutkan hubungan kerja berdasarkan kesetiaan dan hormat dengan Jung Hae In sekali lagi, aktor yang memulai kariernya bersama FNC Entertainment,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (11/5/2021).

Dalam keterangannya, agensi itu memastikan akan mendukung Jung Hae In dengan maksimal. “Kami akan menyediakan semua hal yang diperlukan sehingga dia bisa tetap fokus dengan karier aktingnya,” kata agensi itu.

Jung Hae In memulai debutnya sebagai aktor di usia yang tak lagi muda, 26 tahun. Drama Bride of the Century menjadi debutnya di layar kaca pada 2014. Di tahun yang sama, dia tampil dalam serial saeguk, The Three Musketeers.

Sepanjang 2014-2016, dia tampil sebagai cameo dalam berbagai film dan drama. Salah satu yang paling populer adalah saat dia berlakon sebagai cinta pertama Kim Go Eun dalam drama Guardian: The Lonely and Great God.

Dari penampilan cameo itu, Jung Hae In mencuri perhatian publik lewat drama While You Were Sleeping yang diperankannya bersama Lee Jong Suk dan Bae Suzy pada 2017. Selanjutnya, dia bermain dalam Prison Playbook yang membawanya pada peran utama perdananya dalam Something in the Rain pada 2018.

Popularitasnya semakin melambung ketika reuni dengan Kim Go Eun dalam film romantis, Tune in for Love. Saat ini, Jung Hae In masih menjalani syuting drama terbaru JTBC, Snowdrop bersama Jisoo BLACKPINK.*

