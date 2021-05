JAKARTA - Suami Tasya Kamila, Randi Bachtiar mengaku ikhlas meski sempat drop lantaran divonis menderita kanker getah bening stadium 2. Kini dia pun mengaku mencoba untuk tawakal dalam menjalani perawatan yang harus dilaluinya.

"Gue menyadari kalau ini adalah ujian dari Allah, yang Maha Tahu akan kekuatan dan kemampuan kita, dan yang memiliki rencana terbaik untuk hamba-Nya. Insya Allah gue ikhlas menerima ini dan semangat terus dalam berikhtiar dan bertawakal," tulis Randi seperti dikutip dari Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut dia pun membagikan video saat dirinya menjalani perawatan. Dia juga mengaku telah melakukan operasi thorax hingga kemoterapi. Bapak satu anak tersebut juga akan menjalani treatment radiasi.

Dia pun berharap bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya tersebut.

"Semoga ini jadi tahap terakhir dari rangkaian treatment gue," tulisnya lagi.

Randi pun mengaku telah merahasiakan penyakitnya tersebut selama berbulan-bulan. Namun kini dirinya memilih untuk membagikan pengalamannya tersebut di depan publik.

Dia berharap agar orang-orang yang terkena kanker seperti dirinya tak merasa sendirian. Dia juga mengajak warganet untuk ikut mendonasikan uangnya untuk mereka yang tengah berjuang dengan penyakit tersebut.

"Untuk itu, gue mau mendedikasikan postingan ini untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakit. Dan di bulan yang penuh kebaikan ini, gue juga mau ajak temen-temen untuk membantu adik-adik kita yang juga sedang berjuang melawan kanker dan penyakit kronis dengan berdonasi melalui link di bio gue. Bismillah," tandasnya.

Unggahan tersebut pun dikomentari oleh istrinya yang mengaku akan selalu berada di sisinya. "Im here for you always and forever," tulis Tasya Kamila.

Doa juga turut mengalir dari rekan selebriti lainnya yang berharap kesembuhannya. "Doa aku buat kesembuhan Randi bismillah segera diangkat, Amin ya Rabb," kata Rossa. " Broon bismillah cepat sembuh ya," imbuh Nisya Ahmad.

(aln)