JAKARTA - Randi Bachtiar mengungkapkan perasaannya usai divonis kanker kelenjar getah bening stadium dua. Dia mengaku penyakit yang dideritanya tersebut merupakan bukti Tuhan menyayanginya.

Dia juga membagikan video saat dirinya menjalani serangkaian perawatan di Instagram pribadinya.

"Saat ini gue sedang berikhtiar dan berjuang melawan Kanker Getah Bening (Lymphoma Hodgkin), salah satu jenis kanker yang Insya Allah bisa diobati dan disembuhkan," tulis Randi seperti dikutip MNC Portal Indonesia.

"Gue udah menjalani operasi thorax dan kemoterapi, sekarang sedang menjalani radiasi. Semoga ini jadi tahap terakhir dari rangkaian treatment gue," imbuhnya.

Suami Tasya Kamila tersebut juga mengaku awalnya tak percaya divonis kanker. Dia bahkan sempat mengalami drop usai mendengar hal tersebut.

"Gue mikir kenapa sekarang, kenapa gue, apa salah gue dan ketika dikasih tau dokter treatmentnya harus seperti apa, gue sempet drop bgt. Tapi dengan @tasyakamila, ibuku @ramabakar, bapakku @andiwb2000 dan keluarga terdekat yg selalu mendukung, gue menyadari kalau ini adalah ujian dari Allah, yang Maha Tahu akan kekuatan dan kemampuan kita, dan yang memiliki rencana terbaik untuk hambaNya," katanya menambahkan.

Kini Randi pun mengaku ikhlas dan menerima ujian yang diberikan Tuhan. Dia juga mengaku akan berjuang terus untuk melawan penyakit kanker yang dideritanya.

"Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalani ujianNya," katanya.

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Tak sedikit yang mendoakan untuk kesembuhan bapak satu anak itu.

"Merinding get for well really soon bang Randi," tulis warganet.

"Ya Allah rand stay strong ya, GWS rand, semoga segera pulih dan sehat kembali. Insya Allah sakitmu akan menjadi penggugur dosa-dosa, Amin," sahut yang lain.

