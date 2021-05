JAKARTA - Tasya Kamila datang dengan kabar kurang mengenakan. Tasya mengabarkan sang suami, Randi Bachtiar tengah mengidap kanker.

Hal ini diumumkan Tasya melalui akun Instagram pribadinya. Pelantun Libur Telah Tiba ini menutupi tentang kondisi kesehatan sang suami sejak lama.

"Selama berbulan-bulan, kami merahasiakannya. Memang tidak mudah, tapi akhirnya kami menemukan keberanian untuk berbagi perjalanan ini dengan kalian," tulis Tasya Kamila.

"Suamiku @randibachtiar sedang berjuang melawan kanker (Limfoma Hodgkin stadium 2)," tulisnya lagi.

Baca Juga:

Tasya Kamila Ungkap Kondisi Suami Jalani Operasi hingga Kemoterapi

Tasya menuturkan sang suami telah melakukan operasi, kemoterapi, dan sedang menjalani radioterapi, yang diharapkan menjadi fase terakhir dari perawatannya. Ia bersyukur semuanya berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah. Kami berharap ini adalah sesuatu yang bisa kami kalahkan dan kami menangkan. Kami tangguh," ungkapnya.

Tasya sempat tak menyangka diberikan ujian seperti ini di tengah pernikahan mereka yang masih baru. Tetapi, dia sadar bahwa penyakit yang diberikan kepada sang suami merupakan bentuk lain dari kasih sayang Tuhan.

"Ternyata memang Allah baik banget ya sama kamu @randibachtiar, ngasih kesempatan buat kamu menghapus dosa. Ngasih kesempatan untuk kita mengenal kuasa dan kehendakNya, supaya kita ingat terus bergantung kepadaNya. Alhamdulillah," ungkapnya.

Di akhir tulisannya, Tasya meminta doa kepada pengikutnya untuk kesembuhan Randi. Ia juga ikut memotivasi orang lain yang kini tengah berjuang melawan penyakit.

"Postingan ini juga ku dedikasikan buat orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan penyakit kronis. Semangat! You are not alone. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk kita semua," ungkapnya.

(aln)