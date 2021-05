JAKARTA - Kabar berpulangnya Raditya Oloan membawa duka bagi sahabat, tak terkecuali rekan artis. Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa mengungkapkan dukanya lewat Instagram dengan membagikan ayat Alkitab dari 2 Timotius 4:7.

Adapun ayat tersebut berbunyi, “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.”

Bersama ayat Alkitab tersebut, Ernest menuliskan, “Selamat jalan ke rumah Bapa, @radityaoloan. Kami mendoakan @joannaalexandra dan keluarga di masa yang teramat berat ini.”

Ernest Prakasa menambahkan, “Kiranya segenap orang-orang terkasih yang tengah hancur hatinya bisa Ia berikan pemulihan. Amin.”

Unggahan tersebut ditanggapi Ira Wibowo dengan ucapan belasungkawa. “Ya Tuhan. Doaku untuk @joannaalexandra dan keluarga. Semoga diberi kekuatan. May your beloved husband rest in a loving place.”

Ucapan duka lainnya datang dari warganet yang menyebut sosok Raditya Oloan sebagai motivator bagi anak muda. "RIP. Terima kasih untuk setiap motivasinya, Bang Radit. Tuhan sudah sediakan rumah yang indah di surga," kata akun @hanny_cally***. Sementara akun @krisnacristiana mengungkapkan, "Semoga keluarga terutama istri dan anak-anaknya diberikan keikhlasan. Aku percaya, penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Amin." Raditya Oloan mengembuskan napas terakhirnya pada 6 Mei 2021, setelah sempat dinyatakan kritis pada 1 Mei 2021. Joanna Alexandra sang istri mengungkapkan, mendiang mengalami badai sitokin yang membuat peradangan pada tubuhnya.