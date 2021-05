JAKARTA - The Penthouse 2 merupakan serial drama korea terbaru tahun ini yang terdiri dari 13 episode. The Penthouse 2 merupakan serial lanjutan dari The Penthouse 1 yang dibintangi oleh tiga pemeran utama yaitu yaitu Lee Ji Ah, Kim So Yeun, dan Eugene. Namun dalam musim kedua, Lee Ji Ah akan hadir dengan karakter baru.

Episode kali ini dimulai ketika Seok Kyung berhadapan dengan Seo Jin. Seo Kyung mengaku bahwa ia mengetahui kebenaran dibalik kematian Direktur Cheon Myung Soo. Pernyataan tersebut membuat wajah Seo Jin menjadi pucat. Namun Seo Jin berpura-pura tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Seok Kyung. Seok Kyung lanjut menanyakan apa alasan Seo Jin memilih kabur daripada menyelamatkan ayahnya. Ia juga berani menunjukkan bukti video dari perkataannya apabila Seo Jin menginginkannya.

Baca Juga:

Episode 4 The Penthouse 2: Ha Yoon Cheol Kembali Hantui Hidup Cheon Seo Jin

Episode 2 The Penthouse 2: Oh Yoon Hee Kembali Menggemparkan Hera Palace

Setelah Seok Kyung pergi, Seo Jin berusaha meyakinkan dirinya kalau bukti video tersebut tidak pernah ada. Tak lama kemudian, Ma Ri mendatangi rumah Seo Jin untuk memarahi Eun Byeol dan Min Hyeok karena telah merundung putrinya. Ma Ri memastikan kalau dirinya akan menuntut balas pada semua perundung putrinya tanpa terkecuali. Kyu Jin yang baru saja datang untuk menenangkan Ma Ri, namun Ma Ri justru menendang Kyu Jin hingga tersungkur ke sofa. Sebelum pergi, Ma Ri menyatakan perang terhadap semua orang yang telah menyakiti putrinya.

Sementara itu, Dan Tae baru saja pulang dan langsung membentak putrinya. Dan Tae mengatakan kalau perbuatan Seok Kyung di sekolah bisa menjadi catatan buruk yang akan mengganggu jalannya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan Tae terus memaki putrinya dan menyebut bahwa ia lebih bodoh dari Eun Byeol.

Bagaimana kelanjutan cerita drama antara Seo Jin dan Seok Kyung? Nonton selengkapnya The Penthouse 2 di RCTI+ atau langsung klik link dibawah ini: https://www.rctiplus.com/programs/1326/penthouse-2/episode/23880/penthouse-2-eps-5 Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/