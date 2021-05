JAKARTA - Boy William dan Karen Vendela akan melangkah ke jenjang pernikahan pada Juli mendatang. Pesta pernikahan mereka pun disebut akan digelar di sebuah lokasi di Pulau Dewata Bali.

Bersama Reza Arap dan Wendy, Boy terdengar sempat menanyakan kapan pasangan baru tersebut akan memiliki momongan. Sebelum menjawabnya, Reza Arap justru menanyakan hal yang sama pada Boy.

"Gue tahu ini pertanyaan bodoh, belum nikah kapan nikah, setelah nikah kapan baby? Tapi seriously, when?," tanya Boy William pada Reza Arap dan istri.

"Sebelum kita jawab, kan lu kan udah mau nikah nih. Are you going to langsung atau lu pending?," tanya Arap balik.

Mendengar pertanyaan dari Arap terkait momongan, Boy mengaku tak akan menunda untuk memiliki anak dari Karen Vendela. "Kalau gue sih, nggak bakal tunda," tegasnya.

"Langsung saja. Kalau dikasih ya dikasih," lanjutnya.

Berbeda dengan Boy William, Arap dan Wendy justru memilih untuk menunda kehadiran momongan selama satu tahun. Pasalnya, keduanya ingin menikmati momen liburan berdua sebagai sepasang suami istri terlebih dahulu.

"Dia bilang, dia mau liburan dulu, dia mau pacaran dulu sama gue, dia mau hangout sama teman-temannya. So, dia minta untuk nunda setahunan," kata Arap.

