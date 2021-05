JAKARTA - Kisruh rumah tangga Vincent Raditya dan Novita Condro tampaknya belum menemukan titik terang. Kini, pilot dan YouTuber tersebut menyebut istrinya telah membawa kabur dua anaknya, Dexter Raditya dan Gracelyn Valerie.

Lewat Insta Story, sang pilot mengaku, merindukan dua buah hatinya sambil membagikan potret mereka saat masih bayi. “Jadi nostalgia zaman Dexter baru lahir. Duh, kangen deh. Tapi anaknya dibawa kabur tanpa izin,” ujarnya.

Vincent Raditya kemudian membagikan potret Gracelyne dan menyebut anak-anaknya merupakan anugerah terindah dalam hidupnya. “Ini waktu Gracelyne baru lahir. Untungnya masih ada di highlight. Anugerah terindah yang pernah kumiliki.”

Masalah rumah tangga di antara mereka mencuat usai Vincent menuding Novita berselingkuh dengan pria yang lebih muda. Dia bahkan mengaku sudah memiliki bukti-bukti perselingkuhan sang istri.

Di sisi lain, Novita Condro pun mengisyaratkan dirinya siap berpisah dengan Vincent Raditya. Dia mengklaim, hal tersebut untuk kebaikan kedua anaknya. “Masa depan dan perilaku anak biasanya dicerminkan dari sosok figur ayah/ibunya,” ujarnya.

Novita menambahkan, “Cerminan ayah yang baik penting untuk masa depan anak saya. Kalau figure kepala keluarga tidak baik ya you know what to do. Kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan anak kita.”*

