JAKARTA - Iranian Film Festival hadir pada 5 Mei sampai 20 Mei 2021. Tayang di Klik Film, Iranian Film Festival akan menghadirkan 25 film terbaik Iran, diantaranya adalah film karya sutradara ternama Iran Majid Majidi, berjudul Sun Children.

Selain itu, ada juga film A Separation, yang sukses mendapatkan piala Oscar untuk kategori film berbahasa asing, pada tahun 2011 lalu. Iranian Film Festival juga menghadirkan film-film terbaik Iran lainnya, seperti The Past, A Heart From An Eye, The Descendant, dan film lainnya.

Baca Juga:

Nikita Mirzani Pamer Foto Mesra, Netizen: Suami Orang?

Bongkar Keburukan Artis N, Nikita Mirzani: Iblis Betina

Selain menghadirkan film-film terbaik Iran, Iranian Film Festival juga akan menghadirkan talkshow secara live dengan narasumber Majid Majidi dan Riri Riza sebagai moderator, pada pembukaan event ini, pada tanggal 5 Mei 2021.

Tema-tema talkshow lainnya yang dihadirkan dalam event ini adalah, Uncovering Iran & Oscar yang menghadirkan narasumber Rako Prijanto, Mouly Surya, Ismail Basbeth, Salman Aristo, dan dipandu oleh Daniel Dokter. Tema A Discovery Of Iran & Spritualism yang menghadirkan narasumber Garin Nugroho, Rayya Makarim, Haydar Bagir dengan moderator Alim Sudio.

Tema Unmaskin Iran & Horor/Thriller dengan narasumber Ifa Ifansyah, Hikmat Darmawan, Anggy Umbara, dengan moderator Ekky Imanjaya. Tema lainnya adalah Beneath The Layers : Iran & Woman/Children, yang menghadirkan narasumber Christine Hakim, Sha Ine Febriyanti, Happy Salma, dengan moderator Shandy Gasella.

Selain talkshow, Iranian Film Festival juga akan menghadirkan sharing dengan pelaku dunia film Indonesia. Penonton akan dapat mengambil pelajaran dari sharing yang diberikan oleh Cut Mini, Indro Warkop, dan Sutradara film Dilan dan Buya Hamka, Fajar Bustomi.

”Iran banyak menghadirkan film-film yang bagus. Ini dibuktikan dengan banyaknya film-film Iran yang hadir di festival-festival film internasional, seperti Oscar. Inilah alasan, kenapa Klik Film menggelar event Iranian Film Festival,” ujar Direktur Klik Film, Frederica

Aktris senior Christine Hakim mengungkapkan rasa syukur karena ada Iranian Film Festival yang digelar secara online.” Saya bersyukur sekali ada film Iran, karena meski semua terbatas, tapi imajinasi tidak bisa dibatasi. Ditengah pandemi ini, kita bisa menyaksikan Iranian Film Festival, yang digelar Klik Film. Karena, kita memiliki keterbatasan untuk menyaksikan film-film Iran, padahal banyak film-film Iran yang diundang festival-festival film internasional, bahkan sampai ke Oscar,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh pemeran Nyai Ontosoroh dalam film Bumi Manusia, Sha Ine Febriyanti.” Saya mengenal beberapa sutradara film Iran. Film Iran itu, pembuatannya tidak bisa merdeka, mereka punya keterbatasan. Jadi, kalau ada film Iran yang bagus, itu tidak boleh dilewatkan. Bersyukur nih Klik Film bisa menghadirkan film-film terbaik Iran, lewat Iranian Film Festival, jadi bisa menyaksikan film-film Iran,” ujarnya.

(aln)