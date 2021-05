SEOUL - Jelas sudah nasib Seo Ye Ji di drama Island. Bintang It's Okat Not To Be Okay itu dipastikan mundur dari drama yang juga dibintangi Kim Nam Gil tersebut.

Konfirmasi ini diutarakan Goldmedalist, agensi Seo Ye Ji. "Sebuah keputusan akhir yang sama telah dibuat, bahwa Seo Ye Ji tak akan membintangi Island," kata agensi seperti dilansir Soompi, Selasa (4/5/2021).

Pengumuman agensi itu datang hampir sebulan setelah pernyataan dari pihak tim produksi. Pada pertengahan April lalu, tim produksi mengatakan akan mencari aktris baru untuk mengisi slot Seo Ye Ji.

Baca Juga:

- Pengiklan Depak Seo Ye Ji, Imbas Skandal dengan Kim Jung Hyun

- Tim Produksi Pastikan Seo Ye Ji Mundur dari Island

Menurut laporan OSEN pada 13 April 2022, penulis skenario akan mengubah karakter Won Mi Ho, yang seharusnya diperankan Seo Ye Ji. Hal itu karena sang penulis skenario mengembangkan masing-masing lakon berdasarkan versi webtoon dan karakter sang aktor.

Island awalnya dijadwalkan syuting pada Juni 2021. Namun karena adanya pergantian pemain dan perubahan skenario, maka jadwal produksi akan diundur hingga Agustus mendatang.

Sejauh ini, baru Kim Nam Gil yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya dalam drama bergenre fantasi tersebut. Sementara Cha Eun Woo hingga kini masih mempertimbangkan tawaran yang diberikan padanya.

(LID)