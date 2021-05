SEOUL - Kim Yoo Jung dikabarkan tengah mempertimbangkan proyek akting terbarunya. Media lokal melaporkan, dia akan membintangi film original Netflix, 20th Century Girl.

Terkait pemberitaan tersebut, agensi sang aktris, Awesome ENT akhirnya buka suara. “Saat ini, belum ada yang bisa kami konfirmasi karena Kim Yoo Jung masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (4/5/2021).

Jika Kim Yoo Jung menerima tawaran tersebut, maka dia kemungkinan besar akan beradu akting dengan aktor Byun Woo Seok. VARO Entertainment yang menaungi sang aktor juga mengatakan, belum ada keputusan final yang diambil pihaknya terkait tawaran itu.

“Byun Woo Seok masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” tutur agensi tersebut menambahkan.

20th Century Girl merupakan film romantis yang akan mengambil alur maju mundur di era 1999 dan saat ini. Proyek ini akan disutradarai oleh Bang Woo Ri, sutradara yang terkenal dengan proyek film pendeknya.

Beberapa film pendek karya Bang Woo Ri yang mendapat tempat di hati penonton Korea Selatan adalah It’s a Visiting Day dan The Cover Letter. Film 20th Century Girl akan menjadi film panjang komersial pertama yang digarap sang sutradara.

Rencananya, film tersebut akan mulai syuting pada semester II-2021. Jika kedua aktor tersebut menerima tawaran ini, maka Kim Yoo Jung akan mulai syuting setelah menyelesaikan produksi drama saeguk, Red Sky.

Sementara Byun Woo Seok baru bisa bergabung setelah merampungkan produksi drama saeguk, Thinking of the Moon When the Flower Blooms.*

