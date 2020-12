SEOUL - Gong Myung akan kembali ke layar kaca. Kakak Doyoung NCT tersebut baru saja dikonfirmasi sebagai salah satu pemain drama saeguk, Hong Chun Gi.

Mengutip Soompi, Selasa (15/12/2020), Saram Entertainment selaku agensi Gong Myung membenarkan sang aktor telah menerima tawaran yang diberikan drama SBS itu. Gong Myung nantinya akan bermain sebagai Pangeran Anpyeong.

Pangeran Anpyeong diceritakan sebagai sosok yang ceria, romantis dan menyukai literatur, seni, serta puisi. Namun, di balik itu semua, ia hanyalah sosok yang kesepian.

Gong Myung akan bergabung dengan Kim Yoo Jung, Kwak Si Yang, dan Ahn Hyo Seop. Ketiganya sudah lebih dulu dikonfirmasi membintangi Hong Chun Gi.

Kim Yoo Jung menjadi Hong Chun Gi, satu-satunya pelukis perempuan di era Joseon, yang terlahir buta namun secara ajaib akhirnya bisa melihat. Ahn Hyo Seop bermain sebagai Ha Ram, seorang ahli astrologi sementara Kwak Si Yang sebagai Soo Yang, pangeran yang berambisi menjadi raja.

Hong Chun Gi merupakan drama yang diangkat dari novel berjudul sama karya Jung Eun Gwol, penulis novel Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun, yang juga sukses diadaptasi ke layar kaca. Hong Chun Gi mengambil setting masa Joseon.

