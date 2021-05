LOS ANGELES - Marvel Studios mengumumkan jadwal tayang film-film MCU fase 4. Melalui sebuah video megatrailer berdurasi 3 menit, Marvel mengungkap jadwal perilisan sepanjang 2021 hingga 2023.

Black Widow menjadi film pembuka MCU Fase 4 yang akan tayang di bioskop. Film yang dibintangi Scarlett Johansson tersebut akan tayang pada musim panas tahun ini mulai 9 Juli 2021.

Menutup 2021, Marvel akan merilis satu film setiap bulannya mulai September hingga Desember. Dimulai dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada September, dilanjutkan dengan Eternals pada November, dan diakhiri oleh Spider-Man: No Way Home di bulan Desember.

Baca Juga:

- Russel Crowe Bergabung dalam Film Thor: Love and Thunder

- Eksklusif: Kata Erin Kellyman Jadi Antihero di The Falcon and The Winter Soldier

Sementara itu, video pengumuman jadwal perilisan film MCU Fase 4 ini terasa penuh dengan nostalgia. Dibuka dengan suara mendiang Stan Lee, video tersebut memasukkan penggalan adegan-adegan dari film fase 3, termasuk saat pertempuran akbar Avengers: Endgame dan sosok T'challa sebagai Black Panther saat berkata, 'Wakanda Forever.'

"Dunia mungkin berubah dan berevolusi. Tapi satu hal yang tak akan pernah berubah adalah kita semua bagian dari satu keluarga besar," kata Stan Lee dalam video.

Berikut jadwal perilisan film-film MCU Fase 4 dikutip dari YouTube Marvel Entertainment, Selasa (4/5/2021): 2021 9 Juli: "Black Widow" 3 September: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" 5 November: "Eternals" 17 Desember: "Spider-Man: No Way Home" 2022 25 Maret 2022: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" 6 Mei 2022: "Thor: Love and Thunder" 8 Juli 2022: "Black Panther: Wakanda Forever" 11 November 2022: "The Marvels" 2023 17 Februari 2023: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" 5 Mei 2023: "Guardians of the Galaxy: Vol. 3"