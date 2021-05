JAKARTA - Nikita Mirzani kembali menyindir artis berinisial N lewat unggahan Insta Story-nya. Perempuan yang akrab disapa Nyai ini bahkan menjuluki rivalnya tersebut iblis betina.

Menurut Nikita, N kini mulai kehilangan simpati dari sahabatnya. Pasalnya, mereka sudah menyadari keburukan N yang suka membicarakan tentang sang sahabat di belakang yang bersangkutan.

"Teruntuk iblis betina si N, Instagram lu udah nggak dilike sama BFF (Best Friends Forever) lagi ya? Nggak dikomen juga? Udah pada sadar mereka kalau diomongin di belakang sama ibu kandung lo. Rasakan," tulis Nikita, dikutip pada Senin (3/5/2021).

"By the time kan BFF (best friend forever) lo tahu sendiri busuknya lo. Nggak perlu nunggu lama buat nunjukkin ke BFF dan khalayak ramai betapa iblisnya elu," sambungnya.

Nikita kemudian menuturkan soal rekaman suara artis N yang membicarakan para sahabatnya. Ia mengaku, telah membocorkannya pada inisial OR, sahabat N, yang juga dia kenal.

"Tapi kalau OR pasti gue peduli karena dia kenal sama gue dan dekat sama Kak Fit (Fitri Salhuteru). Rekamannya juga udah gue kasih ke dia, makanya dia murka sama lo," tulis Nikita. Entah siapa sosok N dan OR yang disinggung oleh Nikita. Ibu empat anak itu hanya memberi peringatan bahwa N adalah orang yang patut diwaspadai. "Hati-hati dekat sama si betina ini. Di belakang diomongin semua hahahaha. Ngomonginnya sadis lagi kayak dirinya aja paling benar," ujar Nikita.