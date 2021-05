JAKARTA - Lucinta Luna kembali menggegerkan jagat media sosial. Selebgram transgender tersebut secara terang-terangan mengaku berbadan dua hingga menunjukkan hasil test pack di media sosial Instagram-nya.

Tak hanya itu, Lucinta Luna bahkan meminta kekasihnya yang merupakan seorang pria bule, untuk bertanggung jawab. “Baby, aku hamil,” kata artis 31 tahun ini sambil melakukan video call dengan seorang pria, seperti dikutip dari video Instagram-nya, Senin (3/5/2021).

“I’m hamil your child, your son,” ujarnya sambil menangis. Lucinta juga meminta sang kekasih terbang ke Jakarta dan bertanggung jawab karena telah menghamilinya. “I want your responsibility,” kata Lucinta.

Sontak, unggahan video tersebut langsung banjir ribuan komentar. Tidak hanya netizen, selebriti pun ikut menuliskan komentar di postingan tersebut. Salah satunya, Ivan Gunawan (Igun).

“Sayang positif... musti isolasi dong,” kata Igun di kolom komentar. “Iya mak... sebentar lagi dirimu akan mendapatkan cucu,” balas Lucinta Luna.

Kemudian Dewi Perssik juga turut berkomentar dengan memberikan emotikon tertawa. “Mamiku, finally aku mau punya enong enong,” kata pemilik nama asli Muhammad Fatah itu.

Selain Dewi Perssik, sebagian netizen juga ikut ngakak dengan postingan Lucinta Luna yang mengaku berbadan dua. “Menghibur sih ini daripada drama yang dulu-dulu,” kata netizen.

“Sumpah ngakak gue,” komentar yang lainnya. “Jangan pecicilan lagi ya Ratu biar nggak keguguran,” tulis netizen.

