SEOUL - Son Naeun akhirnya resmi meneken kontrak eksklusif dengan YG Entertainment sebagai aktris. Hal itu diumumkan agensi tersebut dalam keterangan resminya, pada 3 Mei 2021.

"Kami dengan senang hati menyambut kedatangan artis multitalenta, Son Naeun. Dia bergabung sebagai aktris dan kami akan menyediakan dukungan penuh agar dia bisa menampilkan kemampuan terbaiknya," ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (3/5/2021).

Play M Entertainment mengumumkan Son Naeun resmi meninggalkan agensi tersebut pada 29 April 2021. Sementara lima member Apink lainnya: Chorong, Yoon Bomi, Namjoo, Jung Eun Ji, dan Hayoung melanjutkan kontrak mereka.

Meski Naeun harus meninggalkan agensi, namun Apink akan tetap berjalan dengan enam member. Saat ini, grup tersebut tengah menpersiapkan album baru untuk merayakan anniversary ke-10.

Pernyataan senada juga diungkapkan idol 27 tahun itu pada 1 Mei 2021. Dia mengaku, untuk sementara waktu, para member Apink akan lebih fokus pada kegiatan pribadi. Namun akan reuni untuk para Panda (sebutan untuk fanbase Apink).

Son Naeun memulai debutnya di usia 18 tahun pada 2011 sebagai personel Apink. Dia kemudian melebarkan sayapnya sebagai aktris dan membintangi sederet drama, seperti Cinderella and the Four Knights dan Dinner Mate.

Tahun ini, dia akan membintangi drama Disqualified as a Human bersama aktris senior Jeon Do Yeon dan aktor Ryu Jun Yeol. Drama terbaru Son Naeun itu akan digarap Heo Jin Ho, sutradara drama One Fine Spring Day.*

