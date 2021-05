JAKARTA - Pesinetron Tsania Marwa hingga kini masih berjuang untuk bisa mendapatkan haknya sebagai seorang ibu. Meski sudah dinyatakan sebagai pemenang atas gugatan hak asuh anak, hingga kini Tsania Marwa masih juga belum bisa bersatu dengan kedua buah hatinya, Syarief dan Shabira.

Kehadiran Marwa dengan puluhan polisi pada Kamis, 29 April 2021 rupanya masih tetap belum bisa membuatnya membawa pulang kedua anaknya. Bahkan ia menyebut bahwa kedua anaknya merasa akan diculik oleh dirinya lantaran terprovokasi dengan ucapan seseorang.

Sedih lantaran kembali gagal mendapatkan haknya sebagai ibu, wanita 29 tahun ini akhirnya meluapkan rasa sedihnya di akun Instagram. Dalam unggahannya ia tampak memajang sebuah kalimat yang berisi kalimat terkait kesalahan orang tua.

"Eventually kids get old enough to understand which parent was the problem (Nantinya anak-anak menjadi cukup dewasa untuk mengerti orang tua mana yang menjadi masalah)," bunyi tulisan yang diunggah Marwa di Instagramnya.

Mengikuti unggahannya, Marwa juga menuliskan keterangan foto yang berisi perjuangannya untuk dua buah hatinya. Ia bahkan berharap jika suatu saat nanti Syarief dan Shabira akan mengerti hal tersebut.

"I am trying my best ... One day Syarief and Shabira... you will know, you will understand.. (Aku telah melakukan yang terbaik. Suatu hari Syarief dan Shabira kalian akan tahu, kalian akan mengerti)," jelasnya.

Curahan hati Marwa sontak membuat para netizen bersimpati. Mereka bahkan menyemangati Marwa dengan menyebut bahwa suatu saat nanti anak-anak tentu akan mencari tahu sosok ibunya.

