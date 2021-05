SEOUL - TVing akhirnya resmi merilis poster program spin-off New Journey to the West, Spring Camp. Penggemar program tersebut akhirnya akan kembali menyaksikan para bintangnya dalam formasi lengkap.

Dalam poster itu, Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, dan Eun Ji Won yang tergabung dalam OB Team berpose bersama YB Team: Ahn Jae Hyun, Kyuhyun ‘Super Junior’, Song Mino ‘WINNER’, dan P.O ‘Block B’.

Menyesuaikan tema acara, para member berpose di depan tenda dengan latar belakang sungai dan pepohonan. Produser New Journey to the West memastikan, ada banyak insiden tak terduga dalam program tersebut.

Kepastian Ahn Jae Hyun bergabung dalam spin-off New Journey to the West diumumkan sang produser pada 30 April 2021. “Sebelum syuting Spring Camp, kami berdiskusi dengan Ahn Jae Hyun. Hasilnya, kami sampai pada keputusan dia akan kembali bergabung,” ujar sang produser.

Penggemar dapat menyaksikan penampilan Ahn Jae Hyun bersama enam personel lainnya dalam Spring Camp di TVing, mulai 7 Mei mendatang. Selanjutnya, program tersebut akan tayang setiap hari Jumat.*

