JAKARTA - Setelah dinyatakan negatif COVID-19, kondisi suami aktris Joanna Alexandra ternyata tak kunjung membaik. Bahkan, saat ini Raditya Oloan dinyatakan dalam kondisi kritis.

Hal itu diungkapkan Joanna lewat unggahannya di Instagram pada Sabtu (1/5/2021) malam. "Please stand with me in prayer. Ini foto semalam, sebelum masuk ICU dan hapenya mau diambil," ujar sang aktris dalam unggahannya.

Dalam lanjutan unggahannya, Joanna mengatakan, "Sekarang Radit di ICU, kondisi sangat kritis mau pake ventilator. Tolong doakan. Nyatakan kesembuhan, kekuatan, damai, dan apapun yang ada dalam pikiran kalian (untuk Raditya)."

Joanna Alexandra berharap, warganet tidak menawarkan produk ataupun metode penyembuhan COVID-19 apapun untuk sang suami. Pasalnya, Raditya yang didiagnosa positif COVID-19 pada 14 April silam itu sudah dinyatakan negatif.

"Yang kami butuh (saat ini) adalah doa kalian," tutur Joanna Alexdra dalam penutup unggahannya tersebut.

Postingan tersebut, kemudian dibanjiri doa dari sesama rekan artis dan warganet. Aktor Donny Alamsyah menuliskan, "Semoga suami diberi kesembuhan Jo." Doa senada diungkapkan Zaskia Adya Mecca di kolom komentar. "Semoga pulih dan sehat kembali. Tetap kuat, Jo," ujar istri Hanung Bramantyo tersebut. Sementara aktris Verlita Evelyn berkomentar, "Disembuhkan dalam nama Yesus." Penyanyi Andien mengatakan, "Lekas pulih, stay strong Jo." Sekitar 2 hari lalu, Joanna Alexandra sempat mengungkapkan rasa rindunya kepada suami lewat Instagram. Dia tampak membagikan foto kebersamaan mereka dengan seuntai kalimat rindu. "Cepat sembuh, cepat pulang, cepat peluk aku sambil buru-buru bilang sudahan. Rumah tak sama lagi tanpamu," kata Joanna Alexandra.*