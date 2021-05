SEOUL - Idol dan aktor Yoon Doojoon resmi mengantongi proyek akting terbarunya di layar kaca. Around Us Entertainment memastikan, aktor 31 tahun itu akan menjadi aktor utama drama There is No Goo Pil Soo.

“Dia akan mulai syuting drama tersebut pada Juli mendatang,” ungkap agensinya seperti dikutip dari Soompi, pada 1 Mei 2021.

Serial There is No Goo Pil Soo mengusung genre drama komedi yang berkisah tentang seorang pria bernama Goo Pil Soo (Kwak Do Won) yang menjadi tulang punggung keluarganya. Di usia 40 tahun, dia memendam mimpi untuk memulai babak baru dalam hidupnya.

Dia kemudian bertemu dengan Jung Seok, pria jenius berusia 20 tahun yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ternama di Seoul. Nilai sempurna yang diraihnya di kampus merupakan hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan keluarga.

Karena itu, dia menilai, untuk seseorang yang memiliki kecerdasan namun tanpa koneksi seperti dirinya, membangun perusahaan startup adalah solusi terbaik untuk masa depannya. Lakon Jung Seok ini akan diperankan oleh Yoon Doojoon.

(SIS)