SEOUL - Aktor Shin Sung Rok dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Pada 24 April 2021, bintang Master in the House itu sempat dinyatakan negatif COVID-19, setelah berinteraksi dengan aktor Son Jun Ho yang positif terinfeksi virus tersebut.

Saat melakukan isolasi mandiri, Shin Sung Rok merasakan ada yang berbeda dengan kesehatannya dan melakukan tes ulang. Hasilnya, dia dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sudah menempati fasilitas perawatan COVID-19.

“Kami meminta maaf karena masalah ini membuat khawatir banyak pihak. Sebagai agensinya, kami akan melakukan yang terbaik untuk perawatan Shin Sung Rok sampai dia sembuh dan keluar dari fasilitas perawatan,” kata HB Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Rabu (28/4/2021).

Tanpa Shin Sung Rok, Master in the House akan tetap melanjutkan syuting dengan member tetap lainnya: Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Kim Dong Hyun, dan Cha Eun Woo.

“Shin Sung Rok berinteraksi dengan pasien COVID-19 setelah menyelesaikan syuting Master in the House. Jadi, tidak ada jadwal syuting yang akan ditunda dan produksi berlanjut dengan empat member,” ujar staf Master in the House.*

(SIS)