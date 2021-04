SEOUL - Kabar baru datang dari Siwan. Bintang King Loves tersebut baru saja diumumkan memperpanjang kontrak dengan agensinya saat ini, Plum A&C.

"Kami dengan gembira mengumumkan bahwa kami akan melanjutkan hubungan kami dengan aktor Im Siwan, dengan dasar kepercayaan dan komunikasi aktiif," kata Plum A&C, seperti dilansir Allkpop, Selasa (27/4/2021).

Menurut agensi yang juga menaungi Kang So Ra itu, kontrak Siwan sejatinya masih belum berakhir. Namun, mereka menolak memberitahukan kapan tepatnya kontrak sang aktor berakhir sebelum pembaruan terkini.

"Sejak pembaruan kontrak pada 2017, masih ada waktu tersisa dari kontrak Siwan sebelumnya. Walau demikian, keputusan Siwan (untuk memperpanjang kontrak) muncul karena kesetiaannya," tutur agensi.

"Dengan demikian, kami berencana untuk mendukung Siwan dengan cara apapun yang mungkin, sehingga dia bisa terus promosi secara aktif di berbagai bidang," lanjutnya.

Siwan debut di industri hiburan pada 2010 sebagai anggota band ZE:A dan debut berakting dua tahun berselang lewat The Moon That Embraces The Sun. Sejak itu, nama Siwan makin diperhitungkan di dunia akting karena kemampuan aktingnya yang mumpuni.

(LID)