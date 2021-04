JAKARTA - Akan ada duet istimewa yang ditampilkan Mark Natama di panggung Result Grand Final Indonesian Idol Special Season pada Senin (26/4/2021) malam. Dia akan menggandeng diva Pop Krisdayanti untuk bernyanyi di kompetisi pamungkasnya tersebut.

Lewat Insta Story, dia terlihat mengunggah ulang postingan akun @selbyanwar yang mana dia terlihat berlatih santai dengan ibu Aurel Hermansyah itu melantunkan lagu Menghitung Hari.

Pada video lain, Mark Natama dan Krisdayanti tampak duduk saling berhadapan sambil berduet menyanyikan lagu Hanya Memuji. Harmonisasi suara sang diva dan grand finalis Indonesian Idol itu terdengar enak didengar.

Momen latihan yang dilakukan pada 25 April 2021 itu juga diabadikan Mark melalui akun Instagram pribadinya. "What, is this for real? (Apakah ini nyata?) Finger crossed besok bisa joget asyik sama Mimi di atas panggung," ujarnya dalam unggahan itu.

Unggahan Mark itu kemudian dikomentari Krisdayanti dengan menaikkan doa untuk mahasiswa ITB tersebut. Mantan istri Anang Hermansyah tersebut berharap, agar pria 20 tahun itu mampu menaklukkan malam terakhirnya di panggung Indonesian Idol.

Sang diva dalam komentarnya mengatakan, "Hit the stage, Mark! Semoga Tuhan memberikan keluasan berkat ya. Jangan lupa terus bersyukur dan rendah hati. Semoga besok dapat memberi hiburan baik." Indonesian Idol Special Season tayang di RCTI, pada Senin (26/4/2021), pukul 21.00 WIB. Ini akan menjadi babak penentuan bagi Mark Natama dan Rimar Callista untuk menjadi the next idol.*