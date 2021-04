JAKARTA - Dua finalis Indonesian Idol 2021, Mark dan Rimar siap meramaikan industri musik Tanah Air terlepas mereka keluar sebagai juara atau tidak.

"Insya Allah siap. Sudah lama sebenarnya ingin terjun ke dunia musik," ujar Rimar di MNC Studios, Jakarta, Senin (26/4/2021).

"It's time for the battle untuk bertahan sebagai musisi," timpal Mark.

Bagi Mark dan Rimar, panggung Indonesian Idol lebih jadi tempat mengadu ilmu di dunia tarik suara.

"Soalnya di sini kita dapat banyak pelajaran luar biasa," kata dia.

Indonesian Idol 2021 akan melahirkan juara baru malam ini. Panggung Result and Reunion akan menjadi saksi lahirnya Idola Indonesia dalam diri Mark atau Rimar.

Selain dua finalis, malam puncak final Indonesian Idol 2021 juga akan dimeriahkan banyak musisi seperti Dewa hingga Padi.

