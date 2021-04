SEOUL - 2021 akan menjadi tahun yang sibuk bagi Na In Woo. Setelah merampungkan penayangan River Where the Moon Rises, dia akan disibukkan dengan syuting film terbarunya, Her Bucket List. Sementara di layar kaca, dia digaet menjadi aktor utama drama The Jinx’s Lover.

“Hingga kini, Na In Woo masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” kata Cube Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor seperti dikutip dari Newsen, Minggu (26/4/2021).

Drama yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa itu, mengusung genre romantis-fantasi. Kisahnya tentang seorang pria yang bernasib sial dan seorang peri yang datang ke dunia nyata untuk mematahkan kutukannya.

Na In Woo dipercaya menghidupkan peran sebagai pembuat bir bernama Gong Soo Kwang. Dia digambarkan sebagai pria yang bersemangat, memesona, dan populer di kalangan wanita.

Jika Na In Woo menerima peran ini, maka bisa dipastikan dia akan kembali berkolaborasi dengan Yoon Sang Ho, sutradara River Where the Moon Rises. Pasalnya, The Jinx’s Lover akan kembali diarahkan oleh PD Yoon dan memulai syuting pada semester II-2021.*

