SEOUL - Joy 'Red Velvet' berpotensi untuk kembali ke layar kaca dengan membintangi drama terbaru JTBC, Just One Person. Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktris, SM Entertainment.

"Joy mendapat tawaran tersebut dan sedang mempertimbangkannya," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Minggu (25/4/2021).

Drama Just One Person berkisah tentang perempuan dengan penyakit parah yang memutuskan membunuh seorang pria jahat. Namun, kemudian dia bertemu seseorang yang penting dalam hidupnya.

Joy akan berperan sebagai Sung Mi Do, seorang influencer terkenal yang tak punya banyak waktu tersisa karena penyakit parah yang dideritanya. Jika dia menerima tawaran ini, maka Just One Person akan menjadi drama pertamanya dalam 3 tahun terakhir.

Drama ini dijadwalkan memulai syuting pada Agustus mendatang, setelah proses casting rampung. Sebelumnya, aktris Ahn Eun Jin dan Park Sung Hoon juga digaet untuk membintangi drama tersebut.

Rencananya, drama Just One Person akan memulai masa tayangnya pada semester II-2022.*

(SIS)