LOS ANGELES - Billboard Hot 100 menemukan jawara baru. Rapper muda Polo G debut di peringkat 1 tangga lagu tertinggi Billboard tersebut lewat lagu Rapstar untuk edisi Sabtu (24/4/2021).

Melalui akun Twitternya, rapper 22 tahun itu mengaku tak percaya dengan pencapaian lagunya. "#1 di chart Billboard. Terima kasih Tuhan dan semua orang yang mendukungku. Rasanya ini tidak nyata," kicau Polo G, seperti dikutip dari Billboard.

Polo G berhasil menepak Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) dari posisi puncak. Sang mantan juara harus rela turun 2 peringkat ke posisi 3.

Sementara posisi runner up masih diduduki Lil Nas X dengan Montero (Call Me By Your Name). Melengkapi top 5, ada Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon di peringkat 4 dan The Weeknd di ranking 5.

Berikut daftar lengkap 10 besar Billboard Hot 100 edisi 24 April 2021:

1. Polo G - Rapstar

2. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

3. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave The Door Open

4. Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

5. The Weeknd - Save Your Tears

6. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

7. Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

8. Cardi - Up

9. Olivia Rodrigo - Drivers License

10. Masked Wolf - Astronout in the Ocean

