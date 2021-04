JAKARTA - Vionita Sihombing merilis lagu baru berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Single ke-2 jebolan The Voice Indonesia itu mengangkat kisah cinta yang terjebak dalam friendzone alias zona pertemanan.

"Si cewek jatuh cinta sama sahabatnya sendiri. Selalu ada saat up and down si cowoknya, bantuin dia move on, tapi si cowok enggak bisa move on dari masa lalunya dia," ujar Vionita saat live Instagram bersama Okezone, Kamis (22/4/2021).

Lagu bernuansa pop ballad ciptaan Raguel Lewy ini langsung membuat Vionita jatuh cinta sejak pertama kali mendengar. Tanpa ragu, ia memilih lagu ini untuk dinyanyikan.

Apalagi, dia juga pernah merasakan kisah serupa dengan lagu tersebut. "waw! sangat relate sama aku sendiri. Iya, aku pernah di posisi itu (terjebak friendzone)," tuturnya.

Baca Juga:

- Single Baru Vionita Sihombing Wakili Perasaan Wanita

- Rayakan HUT ke-14, Webinar Okezone Dimeriahkan Vionita Sihombing hingga Souljah

Proses pembuatan lagu ini pun terbilang cepat. Vionita merampungkan proses pemilihan lagu hingga rekaman hanya dalam waktu sebulan.

Vionita berharap, lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu bisa berdampak positif bagi penikmat musik Tanah Air dan mewakili hati orang yang terjebak friendzone.

"Aku mikirnya kalau rilis lagu ini kali aja aku bisa mengisnpirasi orang yang mendengarkan lewat lagu ini. Atau bisa dari lagu ini ngasih kode sama doi yang enggak peka," ungkapnya.

(LID)