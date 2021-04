JAKARTA - Hetty Holscher, Nenek Nathalie Holscher menanggapi soal Tisya Erni, perempuan yang dikabarkan sebagai penyebab gonjang-ganjing rumah tangga sang cucu dengan Sule.

"Itu tuh Tisya atau siapa itu, saya enggak tahu itu," ujar Hetty, dikutip dari KH Infotainment, Rabu (21/4/2021).

Meski demikian, Hetty enggan terlalu memikirkan isu kedekatan Tisya dengan Sule. Menurutnya, hal itu bukan hal penting untuk dipikirkan.

Baca Juga:

Nathalie Holscher Mengaku Tak Kuat, Nenek: Keluar dari Rumah Itu, Selesai!

Nathalie Holscher Tak Ada di Rumah, Sule Pilih Pergi ke Bandung

"Itu juga enggak begitu penting lah, buat Nathalie juga nggak penting," tuturnya.

Terkait rumah tangga Nathalie dan Sule, Hetty menuturkan bahwa selama ini mereka terlihat baik-baik saja. Namun, sang cucu memang sempat menceritakan soal percekcokan.

"Dia (Nathalie) cuma kasih tahu sama saya bahwa ada percekcokan aja lah. Sederhana aja," ujar Hetty.

Menurutnya, percekcokan adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap rumah tangga. Hetty sendiri tak mau terlalu mencampuri urusan mereka dan hanya bisa memberikan saran terbaik.

"Seperti apa di dalamnya kan saya enggak ikuti. Saya bilang, ambil jalan yang terbaik lah menurut kamu. Take it or leave it aja. Jangan dipaksakan" terangnya.

Seperti diketahui, Tisya Erni merupakan model seksi yang mengaku pernah dekat dengan Sule. Ia pun dituding sebagai orang ke-3 dalam rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule.

Namun, Tisya sendiri membantah kabar tersebut. Menurutnya, hubungan yang terjalin dengan Sule itu terjadi sebelum dia menikah dengan Nathalie.