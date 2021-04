JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, Nathalie Holscher memang menjadi perbincangan lantaran mengunggah foto saat dirinya sedang menangis. Tak hanya itu, wanita 28 tahun itu juga turut menghapus seluruh foto kebersamaannya dengan Sule dan keluarga.

Kini setelah sempat mengunggah fotonya bersama Almarhum ibu kandungnya dan menuliskan keterangan foto yang menunjukkan kerinduan, Putri Delina kembali berbicara dihadapan publik. Kali ini ia tampak mengutip kalimat berbahasa Inggris milik Ismail Haniyeh.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. (Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran dapat disembunyikan dengan sedikit penutup dan hiasan," tulis Putri Delina pada keterangan fotonya di Instagram.

"But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. (Tetapi seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu memudar) — Ismail Haniyeh," sambungnya.

Tidak diketahui tulisan tersebut ditujukan untuk Nathalie Holscher, Teddy Pardiyana atau siapa. Namun, para netizen tampak ramai membanjiri unggahannya dan menyemangati adik kandung Rizky Febian tersebut.

"Sabar nenk putridelinaa ...belajar ikhlas... semoga semua berjalan baik baik sazaa...," tulis reynaandriana80. "Teteh wanita cantik, wanita kuat, wanita sabar, wanita hebat. Mamah lina pasti bangga anak perempuan satu satunya sesukses ini. Semangatt teruss teteh geuliss," tulis dea_lova_putri. "Teteh kuat dan hebat pilihan allah, jgn pernah @putridelinaa merasa sendiri bnyk yg sayang teteh kita semua sayang teteh slalu ngeliat keadaan teteh dri jauh dan allah gak pernah tidur selalu ada bersma hambanya jdi selalu sertakan allah disetiap langkah hidup kita. Krena sebenarnya orang yg beriman kpada allah adalah ia yg selalu berkata baik atau diam sesungguhnya diam akan lbih membawa pda kebaikan...," tulis bulanbe22.