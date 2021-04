SEOUL - tvN dikabarkan gencar mendekati para aktor untuk membintangi Hwan Hon, drama terbaru karya Hong Sisters tersebut. Selain Lee Jae Wook dan Park Hae Eun, Minhyun NU’EST dan Arin Oh My Girl juga dikabarkan mendapat tawaran serupa.

H& Entertainment yang menaungi Park Hae Eun mengatakan, artisnya mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut. Jawaban serupa juga diungkapkan Pledis Entertainment sebagai agensi yang menaungi Minhyun.

“Dia mendapatkan tawaran untuk membintangi drama Hwan Hon. Dan saat ini, dia masih mempertimbangkannya dengan baik,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (21/4/2021).

Jawaban senada juga diberikan oleh WM Entertainment yang menaungi Arin Oh My Girl. Agensi tersebut mengaku, artisnya masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan seksama.

Sayang, hanya Lee Jae Wook yang masih belum merilis pernyataan resmi terkait keterlibatannya dalam proyek tersebut. Seperti diketahui, Hwan Hon merupakan drama karya Hong Sisters, penulis skenario populer di balik sederet drama populer.

Baca juga: Park Hyung Sik Hadapi Wabah Menular dalam Drama Happiness

Drama You’re Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master’s Sun, dan My Girl adalah sederet drama populer yang skenarionya digarap Hong Sisters. Hwan Hon merupakan drama terbaru mereka dalam 2 tahun terakhir setelah sukses Hotel Del Luna.

Hong Sisters akan berkolaborasi dengan sutradara Park Joon Hwa dalam drama ini. Dia adalah sutradara di balik drama What’s Wrong with Secretary Kim.*

Baca juga: Akhirnya, Sule Buka Suara soal Kisruh Rumah Tangga dengan Nathalie Holscher