JAKARTA - Acara Grand Final Indonesian Idol Special Season ditutup dengan penampilan masing-masing grand finalis yang membawakan lagu kemenangan. Lagu kemenangan itu berjudul ‘Waktu dan Perhatian’ yang diciptakan oleh Andmesh Kamaleng.

Lagu tersebut pertama dibawakan oleh Mark Natama yang mendapatkan pujian singkat oleh Anang Hermansyah dan Host Indonesian Idol Special Season, Boy William.

“Ini enak!” kata Anang Hermansyah seperti dikutip dari acara Grand Final Indonesian Idol Special Season di RCTI, Senin (19/4/2021).

“This could be the next hits song di Indonesia,” puji Boy William kepada Mark di atas panggung.

Penampilan selanjutnya sekaligus penutup acara malam ini, adalah Rimar Callista. Dia membawakan lagu ‘Waktu dan Perhatian’ dengan cara yang berbeda.

Sama halnya dengan Mark, Rimar juga mendapatkan ragam pujian dari juri. “Enak banget, Rimar. Enak banget,” kata Ari Lasso. “Sedap!” puji Anang Hermansyah.

