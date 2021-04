JAKARTA - Nathalie Holscher ramai menjadi perbincangan publik sejak mengunggah foto menangis di Insta Story, pada 18 April 2021. Foto itu, dia bubuhi dengan kalimat yang menyemangati diri sendiri.

Publik semakin penasaran ketika dia kemudian menghapus semua fotonya bersama sang suami, Sule. Tak berhenti sampai di situ, Nathalie mengunggah sebuah foto dengan keterangan yang memperlihatkan dia pasrah pada keadaan.

“Enough is enough. I’m done! (Sudah cukup. Aku sudah cukup dengan semua ini),” ujar Nathalie Holscher dalam unggahan tersebut.

Tak sedikit warganet yang menduga, aksi mantan DJ tersebut menyiratkan rumah tangganya dengan Sule tengah bermasalah. Namun tak sedikit pula yang mengendus trik ‘promosi’ karya baru Nathalie di balik aksinya tersebut.

Akun Instagram @rika_nurul_safitri misalnya mengatakan, “Please, semua jangan mudah tertipu ya. Itu lagi S3 marketing jelang launching lagu baru.” Komentar senada diungkapkan akun @thisisismynt, “Jangan terjebak wahai netizen. Nathalie Holscher mau mengeluarkan single baru.”*

(SIS)