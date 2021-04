LOS ANGELES - Ramy Youssef bisa dibilang menjadi aktor muslim dengan penghasilan yang tinggi. Bukan tanpa alasan kekayaannya bersihnya bahkan mencapai USD2 juta atau sekira Rp29 Miliar pada 2020.

Melansir laman Nicki Swift, Senin (19/3/2021) meskipun demikian, pria 30 tersebut sempat merasa kesuksesannya bertentangan dengan budayanya. Terlebih dirinya merasa tak nyaman mendapatkan pundi-pundi dari apa yang dianutnya.

"Saya membuat hal ini tentang menjadi Muslim. Dan itu bagian dari karir saya, dan saya menghasilkan uang darinya. Ada hubungan yang tercipta sekarang di mana saya merasa saya benar-benar harus hidup di tingkat yang lebih tinggi daripada karakter yang saya perankan, " kata Youssef.

Baca juga:

Lindsay Lohan "Kabur" Dijadwalkan Curhat Agama Bersama Mia Khalifa

Lewat Serial Komedi, Ramy Youssef Singkirkan Stereotip Negatif Muslim Amerika

Dia mengungkapkan meskipun itu adalah bagian dari kariernya, hal itu tidak selalu sesuai dengannya pada tingkat spiritual.

"Saya tidak ingin menghasilkan uang dari hal yang berarti bagi saya dan kemudian kehilangannya, Anda tahu? Jadi itu adalah sesuatu yang menaikkan standar, Anda tahu, bagaimana saya ingin memeriksa diri saya sendiri," imbuhnya.

Seperti diketahui, Youssef sukses memerankan karakternya sebagai Ramy Hassan di serial Ramy pada 2019. Dia menghidupkan toko pemuda muslim yang berjuang sebagai seorang pemuda muslim di New Jersey.

Serial tersebut terbilang sukses, bahkan sang aktor didapuk sebagai Aktor Terbaik di ajang Golden Globe untuk acara televisi.

Pria kelahiran New York tersebut juga bermain dalam beberapa judul film diantaranya Don't Worry dan He Won't Get Far on Foot pada 2018.

(edh)