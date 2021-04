SEOUL - DAY6 resmi merilis karya terbaru mereka. Pada 19 April 2021, band asuhan JYP Entertainment itu meluncurkan mini album ke-7, ‘The Book of Us: Negentropy-Chaos Swallowed Up in Love’.

Bersama perilisan album tersebut, DAY6 juga merilis lagu dan video musik berjudul You Make Me. Video musik berdurasi 4 menit 19 detik tersebut bercerita tentang kekuatan cinta.

Sementara itu, lirik You Make Me mengajak setiap orang untuk terus maju, bahkan ketika mereka merasa gagal dalam hidup. Lagu itu diciptakan oleh Young K, bassist, vokalis, sekaligus rapper DAY6. Sementara liriknya ditulis oleh Wonpil.

Karya baru DAY6 itu disambut hangat oleh penggemarnya di YouTube. “6 tahun berkarier, mereka selalu menciptakan masterpiece. Hanya DAY6 yang bisa melakukan itu,” ujar seorang penggemar di kolom komentar.

Pujian lain datang dari penggemar yang mengatakan, “Bagian bridge yang dinyanyikan Wonpil dan chorus terakhir dari Brian berhasil membuatku merasa emosional.”*

