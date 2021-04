SEOUL - Satu per satu artis JYP Entertainment comeback di paruh pertama 2021. Terbaru, TWICE dikonfirmasi akan merilis karya baru pertengahan tahun ini.

Kabar rencana comeback TWICE ini pertama diberitakan oleh media lokal Starnews. Dalam laporannya, Starnews menyatakan jika Tzuyu cs saat ini tengah melakukan syuting MV comeback.

"TWICE sedang mempersiapkan comeback untuk bulan Juni. Mereka saat ini sedang syuting MV di Jeju," jawab perwakilan JYP Entertainment, seperti dikutip dari Soompi, Senin (19/4/2021).

Baca Juga:

- TWICE Beberkan Syarat JYP Entertainment Berikan Debut

- TWICE Resmi Comeback dengan MV Bergaya Retro I Can't Stop Me

Lebih dari informasi tersebut, JYP Entertainment memilih bungkam. "Detail jadwalnya akan diumumkan ketika semua sudah dikonfirmasi," lanjut sumber.

TWICE terakhir comeback dengan full album pada Oktober 2020 lewat Eyes Wide Open. Dua bulan kemudian, mereka merilis digital single bertajuk Cry For Me.

Sementara itu, comeback TWICE menyusul dua artis JYP Entertainment, yakni DAY6 dan ITZY. DAY6 akan merilis album terbaru mereka, The Book of Us : Negentropy – Chaos Swallowed Up in Love hari ini, sementara ITZY akan comeback dengan mini album pada 30 April mendatang.

(LID)