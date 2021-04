JAKARTA - Sebagai penyanyi ternama Tanah Air, Raisa ternyata masih tak terbiasa dihampiri penggemarnya. Pasalnya, pelantun Could It Be ini memiliki kegelisahan yang belum teratasi.

"Misalnya gue meet and greet, pasti gue harus nyamperin orangnya dibandingin orangnya nyamperin gue," ujar Raisa, dikutip dari channel YouTube Boy William, Jumat (16/4/2021).

"Soalnya kalau orang yang nyamperin gue, refleks gue ingin lari atau ingin jongkok. Itu kecemasan gue," sambungnya.

Raisa menuturkan cerita kegelisahannya ketika bertemu dengan penggemar di luar kegiatan meet and greet. Salah satunya ketika dia tengah berjalan santai di pusat perbelanjaan.

"Apalagi kadang-kadang lucu, kalau misalnya lagi di mal, terutama orangnya kayak masih SMP atau SMA gitu. Gue tahu nih dia ingin nyamperin gue, tapi dia mungkin takut atau apa jadinya dia ngikutin gue," tuturnya.

Ketika penggemarnya itu mengikuti, Raisa sebenarnya sudah merasa gelisah. Tetapi, dia tak mungkin menghampiri mereka langsung, sehingga istri Hamish Daud itu hanya memberikan kode untuk penggemarnya.

"Terus gue deg-degan. Cuma gue enggak mungkin dong (bertanya) 'Eh kamu mau foto ya sama aku?'. Jadi akhirnya eye contact, 'Sudah sini cepatan, aku enggak menyeramkan kok,'" kata Raisa.

