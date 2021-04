SEOUL - Kompetisi rating drama Korea di slot tayang Rabu dan Kamis tampaknya semakin sengit. Drama Sell Your Haunted House dan Law School menunjukkan performa solid pada episode kedua penayangannya.

Nielsen Korea mencatat, drama Sell Your Haunted House yang ditayangkan KBS membukukan rating 3,7 dan 5,6 persen pada 15 April 2021. Angka itu sebenarnya tak jauh berbeda dari rating pada episode debutnya, mencapai 4,2 dan 5,3 persen.

Angka itu sebenarnya sedikit lebih baik dibandingkan pendahulunya, Hello, Me! yang memulai debutnya dengan rating 4,9 persen dan tamat dengan 4 persen. Sementara drama Oh My Ladylord yang dirilis MBC harus puas dengan rating di bawah 2 persen.

Pada 15 April 2021, drama baru Lee Min Ki dan Nana ‘After School’ itu membukukan rating 1,3 dan 1,4 persen. Episode sebelumnya, drama itu juga hanya meraih rating 1,5 dan 1,7 persen.

Sementara di platform TV kabel persaingan jauh lebih sengit. Drama baru JTBC, Law School, meraih rating 4,1 persen pada episode kedua yang tayang pada 15 April 2021. Angka itu sebenarnya turun dibandingkan episode perdananya yang meraih rating sebesar 5,1 persen.

Di lain pihak, drama Mouse yang ditayangkan tvN mencetak rating 5,37 persen, naik dibandingkan episode sebelumnya sebesar 5,16 persen.*

