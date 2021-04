JAKARTA - Mark Natama melangkah ke grand final Indonesian Idol Special Season bersama Rimar. Pada babak top 3 Senin, 12 April lalu, Mark sempat tampil berduet dengan Ziva Magnolya, jebolan Indonesian Idol season sebelumnya.

Dalam bincang-bincang di Idol Update Live Backstage RCTI+, Mark membeberkan cerita di balik duetnya dengan Ziva. Ia menceritakan PR besarnya dengan Ziva untuk membawakan lagu Pasto, Aku Pasti Kembali.

“Kalau sama Ziva, itu sebenarnya PR besarnya adalah gimana caranya kita ngemas lagu ‘Aku Pasti Kembali’ dari Pasto ini jadi lebih fresh gitu karena lagu legend kan gitu,” ujar Mark.

Baca Juga:

- Anggi Marito Tersingkir, Rimar dan Mark Melaju ke Babak Grand Final Indonesian Idol

- Puji Teknik Falseto Mark Natama, Maia Estianty: Itu Mahal

Mark juga sedikit membahas soal duetnya dengan trio Laleilmanino yang meramaikan episode top 3 kemarin. Mark berkata, “Mereka itu one of the best Indonesian Producer kan sekarang.”

Saksikan selengkapnya melalui melalui Idol Update Live Backstage eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link ini. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link ini.

(LID)