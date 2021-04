SEOUL - Aktor Goblin, Gong Yoo mengungkapkan harapannya untuk bisa beradu akting bersama IU di masa depan. Hal itu disampaikannya saat menjadi bintang tamu channel YouTube sang idol, IU’s Palette.

Gong Yoo bahkan memuji kemampuan akting IU yang dinilainya setara dengan kualitas vokalnya. Dia secara pribadi mengaku terkejut dengan akting sang idol saat membintangi drama My Mister, pada 2018.

“Menurutku, caramu membuatmu lagu dan menampilkannya di atas panggung sama dengan saat kau berakting. Aku cukup terkejut ketika melihat aktingmu dalam My Mister. Bagiku, itu sangat bagus,” tuturnya seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (15/4/2021).

Gong Yoo kemudian coba membandingkan akting IU dalam dua dramanya: My Mister dan Hotel Del Luna. “Saat berperan sebagai Ji An dalam My Mister, kau bersinar seperti bintang. Tapi saat menjadi Jang Man Wol di Hotel Del Luna, kau bisa menjadi sangat imut dan ceria,” ungkapnya.

Pada akhir keterangannya, Gong Yoo pun mengungkapkan harapannya untuk bisa beradu akting dengan IU dalam film atau drama di masa depan. Lalu bagaimana IU menanggapi harapan aktor 41 tahun tersebut?

“Dengan senang hati. Aku tentu sangat mau. Aku berharap, keinginan itu menjadi nyata,” kata IU.*

Baca juga:

Seobok, Film Gong Yoo & Park Bo Gum Tayang di Indonesia Hari Ini

Brad Pitt Terciduk Tinggalkan Rumah Sakit Pakai Kursi Roda, Ada Apa?



(SIS)