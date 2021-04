SEOUL - Yoon Ji Sung dipastikan memulai debutnya di dunia akting. Hal itu diumumkan agensi sang idol, LM Entertainment, pada 13 April 2021.

“Yoon Ji Sung telah dikonfirmasi akan tampil dalam drama I Will Become Your Night. Drama itu rencananya akan tayang pada semester II-2021,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (14/4/2021).

Mengusung genre romance, I Will Become Your Night berkisah tentang seorang musisi band ternama yang mengalami gangguan tidur berupa sleepwalking (tidur sambil berjalan). Seorang psikiater gadungan kemudian masuk ke dorm band tersebut dan membantu sang musisi sembuh dari gangguan tidurnya.

Yoon Ji Sung akan berperan sebagai Kim Yoo Chan, drummer band tersebut yang memulai debutnya sebagai aktor di usia 7 tahun. Sempat begitu dipuja, namun popularitasnya perlahan memudar dan dilupakan publik.

Baca juga: Selesai Wamil, Yoon Ji Sung Gelar Fanmeeting 'Christmas Story'

Tak patah semangat, Yo Chan berusaha kembali ke dunia hiburan dengan menjadi idol. Dia selalu tersenyum ceria meski kerap merasa kesepian dan dipenuhi luka masa lalu. Meski I Will Become Your Night menjadi debutnya di layar kaca, namun Yoon Ji Sung pernah berakting dalam proyek musikal. Sebelum menikmati drama debutnya, penggemar bisa menantikan mini album ‘Temperature of Love’ yang akan dirilisnya, pada 15 April mendatang.* Baca juga: 5 Aktor Termahal Korea, Nomor 1 Gajinya Tembus Rp6,5 Miliar per Episode