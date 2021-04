SEOUL - Park Bo Young memilih Doom at Your Service sebagai proyek comeback-nya ke layar kaca. Dua tahun tak berakting diakui Park Bo Young membuatnya khawatir syuting drama tvN tersebut.

"Jujur saja, aku sedikit khawatir. Sudah lama sejak aku syuting apapun," curhat Park Bo Young dalam video belakang layar Doom at Your Service, seperti dilansir Soompi, Minggu (11/4/2021).

"Tapi, sepertinya tubuhku ingat apa yang harus dilakukan begitu aku tiba di lokasi syuting. Terlepas dari kekhawatiranku, semuanya berjalan lancar," lanjutnya.

Di Doom at Your Service, Park Bo Young beradu akting dengan Seo In Guk dan Kang Tae Oh. Park Bo Young berlakon sebagai Tak Dong Kyung, wanita yang mencoba lari dari takdirnya.

Sebagai informasi, Park Bo Young terakhir tampil di layar kaca pada 2019 lewat drama Abyss. Pada akhir tahun yang sama, Park Bo Young memutuskan hiatus dari dunia akting untuk istirahat karena cedera lengan yang dideritanya.

