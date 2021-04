LOS ANGELES - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Amerika Serikat. Rapper kenamaan Earl Simmons atau yang dikenal DMX meninggal dunia di usia 50 tahun pada Jumat, 9 April 2021.

Pelantun Come Thru tersebut meninggal dunia lantaran serangan jantung. Kabar duka tersebut datang dari pernyataan keluarga sang rapper.

"Earl adalah seorang pejuang yang berjuang sampai akhir. Dia mencintai keluarganya dengan segenap hatinya dan kami menghargai waktu yang kami habiskan bersamanya," tulis pernyataan tersebut seperti dikutip dari laman NPR, Sabtu (9/4/2021).

"Musik Earl menginspirasi banyak penggemar di seluruh dunia dan warisan ikoniknya akan hidup selamanya. Kami menghargai semua cinta dan dukungan selama masa yang sangat sulit ini," imbuh pihak keluarga.

DMX diketahui memiliki suara serak khas pada suaranya. Dia diketahui debut melalui album It's Dark and Hell Is Hot pada 1998. Menariknya album tersebut menariknya ke penjualan multiplatinum-level.

Dia mengikutinya dengan serangkaian album yang menduduki puncak tangga lagu yang termasuk lagu-lagu seperti Party Up (Up In Here). Kebangkitannya dalam musik juga memberi jalan untuk akting dalam film seperti Belly, Romeo Must Die dan Cradle 2 the Grave.

